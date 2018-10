Die AZ erklärt, was der BVB den Bayern voraushat:

Attraktiven Fußball: Beide Teams haben in der Liga acht Gegentore zugelassen. Der BVB hat in sieben Spielen 23 Treffer und somit fast doppelt so viele wie Bayern (zwölf) erzielt. Dortmund steht für Spektakel. Da ist auch mal ein 7:0 gegen Nürnberg oder ein wildes 4:3 gegen Augsburg dabei. Gegen Leverkusen drehte Dortmund ein 0:2 in den letzten 25 Minuten noch in ein 4:2.