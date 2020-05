München - Der Einsatz von Defensiv-Allrounder Javi Martínez am kommenden Sonntag bei Union Berlin (18 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) steht auf der Kippe. Wie Trainer Hansi Flick bei einer Cyber-Pressekonferenz am Freitag bekanntgab, konnte der Spanier zuletzt lediglich Laufeinheiten absolvieren. Ob es zu einem Einsatz bei der Rückkehr in den Bundesliga-Spielbetrieb reicht, sei noch offen.