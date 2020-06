FC Bayern will Titel in Bremen perfekt machen

Am vergangenen Wochenende machte Borussia Dortmund dem FC Bayern noch einen Strich durch die Rechnung, jetzt hat es der Rekordmeister selbst in der Hand: Mit einem Sieg am Dienstagabend in Bremen ist die achte Meisterschaft in Serie unter Dach und Fach.

Werder Bremen braucht als Tabellenvorletzter dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt drei Zähler.

Lewandowski und Müller kehren zurück

Hansi Flick kann bei den Norddeutschen wieder auf das zuletzt gesperrte Offensiv-Duo Robert Lewandowski und Thomas Müller zurückgreifen. Der Bayern-Coach bestätigte am Montag bereits, dass beide in Bremen von Beginn an auflaufen werden.

Fraglich ist hingegen der Einsatz von Javi Martínez aufgrund von Magen-Darm-Beschwerden. Die Angreifer Joshua Zirkzee und Ivan Perisic sind ebenfalls leicht angeschlagen. "Ich gehe einfach davon aus, dass alle mitfahren können", so Flick.