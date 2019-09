FC Bayern beim Tabellenletzten Paderborn

Der FC Bayern trifft am kommenden Samstag in der Benteler-Arena auf den Tabellenletzten SC Paderborn. Die Gastgeber konnten in den bisherigen fünf Bundesligapartien erst einen Punkt holen, zeigen sich aber dennoch selbstbewusst. "Es geht darum, drei Punkte zu holen", sagte der Paderborner Trainer Steffen Baumgart auf der Spieltags-Pressekonferenz.

Für den deutschen Rekordmeister hingegen wäre alles andere als ein Auswärtssieg eine herbe Enttäuschung. Sollte Tabellenführer RB Leipzig gegen den FC Schalke 04 Punkte liegen lassen, könnten die Bayern durch einen Sieg beim Tabellenletzten erstmals in dieser Saison die Tabellenführung übernehmen.

Alaba wieder eine Option

Ein weiterer Bundesliga-Dreier wäre die perfekte Generalprobe auf das kommende Champions-League-Duell mit Tottenham Hotspur (1. Oktober, 21 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker). Bayern-Trainer Niko Kovac könnte angesichts der kurzen Regenerationszeit personell gegen die Ostwestfalen rotieren.

Nach seinem auskurierten Muskelfaserriss steht Kovac auch Linksverteidiger David Alaba wieder zur Verfügung. Der Österreicher kehrte am Donnerstag wieder voll ins Mannschaftstraining zurück, wird jedoch wohl zunächst auf der Bank Platz nehmen müssen. Fehlen wird hingegen Neuzugang Ivan Perisic. Der Kroate fällt mit einer Grippe aus.