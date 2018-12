46. Minute: Der Ball rollt wieder.

45. Minute: Schiri Storks pfeift zur Pause. Alter Schwede, was für eine 1. Halbzeit. Der ein oder andere Fan war noch beim Bierholen, da bringt Kimmich die Bayern schon nach 58. Sekunden 1:0 in Führung. Das schnellste Tor der Bayern seit 6,5 Jahren. Die Bayern im weiteren Verlauf die total überlegene Mannschaft. Sie gewinnen mehr Zweikämpfe, haben mehr Ballbesitz und Torschüsse und sie haben David Alaba. Der Österreicher trifft in der 29. Minute nach einer misslungenen Abwehrarbeit der Hannoveraner mit einer Traumtor in den Winkel zum 2:0 für den Rekordmeister. Coman und Alaba machen auf der linken Seite richtig viel Wind, nur mit dem Abschluss hapert es noch ein bisschen. Hannover kann sich glücklich schätzen, dass es bisher nur 2:0 für die Bayern steht. Wenn die Münchner so weiter machen, wird es nicht bei zwei Treffern bleiben.

45. Minute: Nochmal Ecke für die Bayern. Thiago zieht das Leder in den Strafraum, doch die Kugel geht an Mann und Maus vorbei.