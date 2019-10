Rangnick ist Kovacs Schattentrainer

Klare Ansage. Kovac verzog keine Miene. Er fiel mit den VIPs und Sponsoren in den Applaus ein – was sollte er auch tun, wenn der Chef spricht und von einem "Marathonlauf mit Hürden, den wir auf dem Platz erlebt haben" sprach? Wann reißt Kovac, der auch im zweiten Jahr auf Bewährung arbeitet, die Hürde? Laut "Sport Bild" wäre Ralf Rangnick ein Kandidat als Nachfolger. Schon vor dem Pokalfinale wurde Leipzigs früherer Trainer und Sportdirektor, aktuell "Head of Sport and Development Soccer" im Red-Bull-Kosmos, Bayern angeboten. Damals stärkte Hoeneß Kovac den Rücken. Ob Kovac will oder nicht: Bis zu einem Dementi ist Rangnick nun Kovacs Schattentrainer.

