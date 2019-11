Für den etatmäßigen Außenverteidiger David Alaba war die Position im Abwehrzentrum nicht komplett neu, insgesamt kommt er in seiner Karriere bereits auf 51 Einsätze als Innenverteidiger. In Frankfurt fremdelte der Österreicher allerdings noch gehörig mit seiner Rolle (AZ-Note 5). Youngster Alphonso Davies gehörte am Samstag zwar noch zu den weniger schlechten Bayern-Spielern, doch auch er ist als Linksverteidiger noch nicht eingespielt.