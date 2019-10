LUCAS HERNÁNDEZ - NOTE 4: Machte bei der französischen Nationalelf eines der beiden Quali-Spiele, blieb verletzungsfrei. In Augsburg zunächst Linksverteidiger, nach der Verletzung von Süle rückte er in die Mitte. Erledigte seinen Job ordentlich und mit guter Zweikampfquote. Beim 2:2 jedoch sehr unglücklich im Zweikampf - sein Ding.

JAVI MARTÍNEZ - NOTE 3: Erster Startelf-Einsatz in dieser Saison, zuvor lediglich fünf Mal eingewechselt. Rückte auf die Sechser-Position, assistierte Landsmann Thiago. Genoss seine Freiheiten nach vorne und schickte Gnabry mit einem schönen Seitenverlagerung auf rechts. Daraus entstand das 1:1. In der Rückwärtsbewegung, bei Balleroberungen und bei den Zweikampfwerten top.

THIAGO - NOTE 4: Hat sich mit Spanien für die EM qualifiziert, kam in zwei Partien lediglich 65 Minuten zum Einsatz. In Augsburg nach langer Zeit wieder einmal mit seinem alten Kompagnon Martínez im Mittelfeld – was ihm Raum nahm. Verlor viele Bälle, wirkte nicht sicher, spielte unsauber. Dicke Doppel-Chance vor der Pause: Einmal rettete Jedvaj, einmal schoss Thiago Keeper Koubek an.

Serge Gnabry erneut als Musterschüler

SERGE GNABRY - NOTE 1: Nach seiner Pause beim 3:0 in Estland wieder völlig fit und bereit für Torvorlagen wie in der 14. Minute als er mit links wunderbar Lewandowski bediente, der zum 1:1 einköpfte. Sehr agil und mit viel Drang zum Tor. Sein Volleyschuss mit der Innenseite krachte an den Pfosten (39.). Traf dann exakter per straffem Linksschuss ins lange Eck zum 2:1 (49.), sein sechster Saisontreffer im zehnten FCB-Pflichtspiel. Hat einen Lauf.

PHILIPPE COUTINHO - NOTE 4: Als wäre es, trotz der Länderspielpause, eine nun fixe Regelung: Der Brasilianer bleibt als Zehner gesetzt – und Müller weiter außen vor. Der Spielmacher suchte seine Szenen und den Raum, bekam nicht viele passende Anspiele. Hing irgendwie in der Luft. Vergab völlig frei vor Koubek, schoss den FCA-Torhüter aus sieben Meter an (52.) - ein Hundertprozentiger.

KINGSLEY COMAN - NOTE 3: Als Linksaußen zunächst unterstützt von Hernández, dann wie in den letzten Jahren vom eingewechselten Alaba. Wenige gute, weil zwingende Aktionen. Konnte sich selten gegen Augsburgs Routinier Lichtsteiner durchsetzen. Steigerte sich in der zweiten Halbzeit gegen physisch nachlassende Augsburger.

ROBERT LEWANDOWSKI - NOTE 2: Der Rekordebrecher. Nach seinem Kopfballtor zum 1:1 in Augsburg (14.) nun mit 16 Treffern in den letzten elf Pflichtspielen der Bayern – wie einst im Jahr 2000 Carsten Jancker. Damit stellte der Pole einen weiteren Rekord ein: Wie Ex-BVB-Angreifer Aubameyang 2015/16 hat Lewandowski nun an den ersten acht Bundesligaspieltagen mindestens einmal getroffen.

DAVID ALABA - NOTE 4: Hatte die beiden Qualifikationsspiele mit der österreichischen Nationalelf wegen seiner Rippenverletzung nicht bestreiten können. Musste in Augsburg nach 12 Minuten für den verletzten Süle ran. Ging auf seine Stammposition links in der Viererkette. Das 2:2 fiel über seine Seite.

THOMAS MÜLLER - Ohne NOTE: Zum sechsten Mal hintereinander bei Anpfiff auf der Bank. Als es in der 78. Minute erstmals Thomas-Müller-Sprechchöre von den Bayern-Fans gab, schien sich Trainer Kovac an ihn zu erinnern. Kam in der 80. Minute für Coutinho. Vergab das sichere 3:1 (90.), verzog völlig frei. Wirkte verunsichert.

LEON GORETZKA - Ohne NOTE: Dritter Wechsel – und ein Comeback. Der Mittelfeldspieler kam zu seinem Saisondebüt in der Bundesliga (zuvor nur im Supercup und im DFB-Pokal auf dem Platz (87.). Hatte nach einer Oberschenkel-Operation, bei der ein Bluterguss entfernt werden musste, über Wochen gefehlt. Vergab durch einen schlampigen Pass das 3:1.