Queen erhält fiese Kommentare nach Meghan-Glückwünschen

Die Queen trug damals ein grasgrünes Kostüm, Meghan ein cremeweißes Kleid. Die Royals wünschten der Herzogin von Sussex, so ihr offizieller Titel, unter dem Bild alles Gute zum Geburtstag. Die Kommentare in den sozialen Medien fielen hingegen teilweise bissig aus. "Man sollte ihr den Titel wegnehmen" oder "Wer?" - so oder ähnlich lauteten viele Bemerkungen über Meghan.