Hamann: Auch Dreierkette ist möglich

Mats Hummels (30) hat den Klub Richtung Dortmund verlassen, Jérôme Boateng hätten die Bayern am liebsten an Juventus Turin abgegeben. Doch der Transfer scheiterte auf der Zielgeraden. Nach AZ-Informationen wurde Juve den Verteidiger Daniele Rugani (25) entgegen interner Planungen nicht los – deshalb blieb im überfüllten Kader der Italiener doch kein Platz für Boateng. Die Konsequenz: No deal!