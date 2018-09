Thomas Müller vor persönlicher Bestmarke

Ein besonderes Spiel könnte es auch für Bayern-Allrounder Thomas Müller werden. Sollte der 29-Jährige gegen Benfica auflaufen, würde er sein 100. Champions-League-Spiel bestreiten. Mit ziemlicher Sicherheit wird sich Müller in wenigen Jahren an die Spitze der deutschen Bayern-Spieler mit den meisten Einsätzen in der Königsklasse setzen. Vor ihm stehen nur noch Oliver Kahn (103) und Philipp Lahm (112).