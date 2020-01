München – Bayern-Star leon Goretzka glaubt, dass nachfolgende Spielergenerationen es immer schwerer haben werden, sich in der Welt des Profifußballs zurechtzufinden. Grund dafür sei die Tatsache, dass diese schon in sehr jungem Alter mit den Begleiterscheinungen des Geschäfts konfrontiert seien. "Ich denke auch, dass das nicht leicht ist in einer Welt, die irgendwo immer extremer wird, wenn man da an die Unsummen denkt, die im Fußball kursieren, und an die Anforderungen, die sich durch die sozialen Medien ergeben", so der 24-Jährige in einem Interview mit dem Vereinsmagazin des FC Bayern, "51".