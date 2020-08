Als Kovac sich im Herbst zunehmend in Reibereien mit den Medien verzettelte, in erster Linie sein vorsichtig-verhaltener Spielstil einfach nicht zur Linie passte, die das Team seit Louis van Gaals Zeiten gewohnt war, also Dominanz und Ballbesitz, wurde er Trainer auf Abruf. Ohne Rückhalt in der Kabine. Ein glückliches 2:1 in Bochum, ein desaströses 1:5 in Frankfurt. Kovac musste gehen, Flick rückte auf – von Skepsis begleitet. Die große Bühne? Die erste Reihe? Kann er das? Er arbeitete nur auf Bewährung. Erst zwei Spiele, dann bis Weihnachten, dann bis Saisonende. Flick beseitigte jegliche Zweifel, erhielt im Frühjahr einen Vertrag bis 2023.