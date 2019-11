Hoeneß, der am kommenden Freitag bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern das Amt des Präsidenten an Herbert Hainer abgibt, hatte bereits nach dem 4:0 gegen Borussia Dortmund auf die Frage geantwortet, ob Salihamidzic vor einer Beförderung zum Sportvorstand stehe: "Ich habe immer gesagt, dass wir jetzt am Montag Aufsichtsratssitzung haben, auch meine letzte als Vorsitzender und da wird dieses Thema besprochen." Im "Doppelpass" erneuerte er diese Aussage.