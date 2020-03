München - Die Liaison zwischen dem FC Bayern und Hansi Flick hat sich zu einer wahren Erfolgsgeschichte entwickelt! In den bisherigen 21 Partien unter dem 55-Jährigen holte der Rekordmeister 18 Siege, dazu kommen ein Remis und zwei unglückliche Niederlagen. Seit Anfang Februar grüßen die Münchner wieder von der Tabellenspitze, in der Champions League steht man nach dem beeindruckenden 3:0-Sieg im Hinspiel beim FC Chelsea so gut wie im Viertelfinale und auch im Pokal sind die Bayern noch vertreten. Mehr noch: Unter Flick spielen die Münchner wieder teils spektakulären Fußball, Spieler wie Thomas Müller oder Thiago spielen seit Wochen auf wie Neuzugänge.