2010 ging er mit 21 Jahren als Videoanalyst im Jugendbereich zu RB Leipzig, arbeitete dort gleichzeitig als Co-Trainer. Und stieg mit dem Klub immer weiter in den Profibereich auf. Hasenhüttl nahm ihn 2018 schließlich mit zum FC Southhampton. Bis ein Jahr später dann das Angebot des FC Bayern kam und dort nun auch dank ihm das Triple folgte.

Mit 31 Jahren ist Röhls Entwicklung aber noch lange nicht abgeschlossen. Im kommenden Jahr will er am Fußball-Lehrer-Lehrgang des DFB in Hennef teilnehmen. Wie man in kürzester Zeit vom Co- plötzlich zum erfolgreichen Triple-Cheftrainer werden kann, das konnte sich Röhl in dieser Saison ja schon mal ganz genau anschauen und aus nächster Nähe miterleben.

