Kahn und der Freiburger Golfball-Eklat

Am 12. April 2000 ereignete sich im sonst so friedlichen Freiburg ein Bundesliga-Skandal, als Bayern-Torhüter Oliver Kahn während des Spiels von einem Golfball getroffen wurde. Ein jugendlicher Sportclub-Fan hatte den "Titan" an der Schläfe getroffen, Kahn blutete, wütete, doch er spielte weiter. Und Bayern gewann 2:1.