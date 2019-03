"Liverpool agiert in der Offensive momentan nicht so toll"

Was spricht für Bayern, was für Liverpool?

Ich würde mich freuen, wenn Bayern weiterkommt, aber sie haben immer noch kleinere Probleme in der Abwehr, was auch in Mönchengladbach zu sehen war. Für sie spricht der Faktor Martínez und die dadurch gewonnene Stabilität. Er hält die Position, sucht die Zweikämpfe, weiß auch, wann er mal foulen muss. Dazu ist er eine Waffe als Kopfballspieler bei eigenen Standards. Liverpool agiert in der Offensive momentan nicht so toll, in drei der letzten fünf Partien haben sie kein Tor erzielt. Dafür sind sie in der Abwehr bärenstark. Aber: Nach zuletzt fünf Spielen ohne Gegentreffer gab’s am Sonntag ein 4:2 gegen Burnley.