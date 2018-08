Sie haben bestätigt, dass Pavard für 2019 eine Ausstiegsklausel hat. Trauen Sie ihm von seinen Fähigkeiten her eine Karriere beim FC Bayern zu? Die Münchner sollen ja stark interessiert sein.

Benji hat das Niveau, in jedem europäischen Spitzenklub spielen zu können und wir respektieren voll und ganz, wenn das ab dem 1. 7. 2019 so sein wird. Er hat extrem lukrative Anfragen, von denen wir wissen, weil wir ein offenes Verhältnis haben. Er ist ein herausragender Zweikämpfer, hat ein sehr gutes Kopfballspiel und eine starke Spielöffnung. Der Klub, der ihn am Ende verpflichtet, wird jahrelang Freude an einem Ausnahmeathleten haben.