Kleinparteien tragen zur Vielfalt der Stadt München bei

AZ: Frau Feldmann-Wojtachnia, im Münchner Stadtrat sind derzeit zehn Parteien vertreten. Weshalb ist diese Vielfalt wichtig? Machen nicht SPD, CSU und Grüne die Politik?

Eva Feldmann-Wojtachnia: Vielfalt zu ermöglichen, ist ja das wichtigste Kernmerkmal unserer Demokratie. Deshalb ist es auch bei politischen Entscheidungsprozessen wichtig, dass möglichst unterschiedliche Perspektiven einbezogen werden und möglichst kontrovers diskutiert wird – um dem auch gerecht zu werden. Insofern ist es gerade für die Gestaltung einer Stadtpolitik sehr wichtig, dass hier die Vielfältigkeit des Stadtbilds und seiner Bürgerschaft gut abgebildet ist. Vielfalt ist andererseits auch ein Innovationsfaktor. Sie bedeutet mehr Integration und trägt im Endeffekt zu einem besseren, aktiven und engagierten Stadtklima bei. Auf kommunaler Ebene kann ja auch viel näher an der Sache und konkreter diskutiert und nach Lösungen gesucht werden, es kommen unterschiedlichste Koalitionen bei den Abstimmungen zustande. Man ist da gar nicht so sehr in seinem Parteien-Abstimmungszwang, sondern vertritt Interessen und ist eher sachorientiert. So gab es in der aktuellen Wahlperiode auch recht viele Fraktionswechsel von einzelnen Stadträten.