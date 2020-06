AZ: Herr Thon, wie würden Sie als ehemaliger Mittelfeld-Dirigent des FC Bayern einen möglichen Abschied von Spielgestalter Thiago bewerten?

OLAF THON: Mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka hat Thiago zwei Konkurrenten, die in den vergangenen Jahren und speziell in dieser Saison unter Hansi Flick immer besser geworden sind. Thiago selbst kämpft häufig mit Verletzungen und kann sein Potenzial deshalb nicht immer auf den Platz bringen. Klar ist aber auch, dass kein Spieler bei Bayern solche Fähigkeiten hat wie Thiago, etwa im Passspiel oder bei seinen eleganten Bewegungen und Drehungen. Man braucht verschiedene Spielertypen in einer Mannschaft und eben auch Künstler wie Thiago.