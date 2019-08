AZ: Herr Meijer, nehmen wir an, Sané würde auf Sie hören: Raten Sie ihm, von Manchester zu den Bayern zu wechseln?

ERIK MEIJER: Ja, um jedes Spiel zu spielen. Darum geht es einem Fußballer. Bei ManCity hat Leroy Sané riesige Konkurrenz auf den Offensivpositionen, und dort kommt er nicht in jeder Partie zum Einsatz, weil ihm Pep Guardiola immer wieder Pausen gibt, weil er nicht exakt in sein taktisches Konzept passt. Außerdem wäre Sané wieder zu Hause, in seinem Heimatland Deutschland und beim stärksten Klub.