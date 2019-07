Kühnert: "Die Personalie von der Leyen ist eine herbe Belastung"

Wer müsste kandidieren, damit Sie es nicht tun? Man hört, es gibt jemanden, den Sie gerne ermutigen würden. Wer ist das?

Das wissen alle beteiligten Personen und das reicht auch.

Kühnert: "Ich möchte, dass die Leute an der SPD-Spitze auf der Höhe der Zeit sind"

Geben Sie uns einen Tipp!

Ich möchte, dass die Leute an der SPD-Spitze auf der Höhe der Zeit sind, was Megatrends wie Digitalisierung oder Klimawandel betrifft, und dass sie glasklar machen, dass sie sich die SPD als Gemeinwohl-Partei vorstellen. Der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft muss immer Vorrang haben gegenüber Einzelinteressen, ob es nun Profitstreben ist, persönliches Vorankommen oder Grund- und Boden-Besitz. Da muss es wieder eine klare Priorisierung geben. Ansonsten geht es um menschliche Qualitäten. Rund um den Rücktritt von Andrea Nahles haben wir doch gesehen: Wenn es zwischen den handelnden Personen nicht ein erhebliches Maß an Vertrauen gibt – was nicht heißt, immer einer Meinung zu sein –, kann man es seinlassen. Deshalb brauchen wir Leute, die Unkompliziertheit mitbringen. Wir können uns jetzt nicht einen Haufen extravaganter Egos leisten.

Das klingt so, als könnten Sie sich gut mit dem Modell der Grünen anfreunden: Die haben die alte Garde in die zweite Reihe gesetzt und zwei unverbrauchte Gesichter an die Parteispitze gewählt.

Der Charme an Doppelspitzen ist, dass man mindestens eine Person reinholen kann, mit der nicht alle rechnen. Gesine Schwan zum Beispiel ist ja auch jemand, die nie für die SPD in einem Parlament oder in der Regierung saß, und trotzdem mit der SPD identifiziert wird. Die Probleme der letzten Jahre waren doch häufig davon geprägt, dass da eine nach Grundsätzlichem suchende Partei einer Gruppe von Leuten gegenübersah, denen vor allem die Nöte und Zwänge des Regierungshandelns präsent waren und dass sich das sehr unversöhnlich gegenüberstand.

Gibt es die GroKo noch, wenn Sie im Dezember Ihre Doppelspitze wählen?

Da spielen viele äußere Einflüsse rein: die Landtagswahlen im Osten, zum Beispiel, wo die CDU rumeiert, ob sie mit der AfD zusammenarbeiten würde. Außerdem habe ich den Eindruck, dass die Union zwar manchmal etwas disziplinierter ist als wir, dass es bei denen aber beinahe mehr rumort. Die CDU ist unter ihrer neuen Vorsitzenden in einem halben Jahr um zehn Prozentpunkte abgeschmiert. Da gibt es einen großen Autoritätsverlust. Und wir wissen auch nicht, wie diese Ursula-von-der-Leyen-Sache ausgehen wird; ob sie eine Mehrheit als Kommissionspräsidentin im EU-Parlament bekommen wird. Ich sehe die gerade nicht am Horizont.

Was ist gefährlicher für den Fortbestand der Koalition: die Wahlen im Osten oder die Personalie Ursula von der Leyen?

Diese Personalie ist eine herbe Belastung, weil das ein abgekartetes Spiel war. Auch wenn jetzt kolportiert wird, das sei Macrons Idee gewesen: Es braucht mir niemand zu erzählen, dass eine der mächtigsten Regierungschefinnen der Welt nicht Herrin der Prozesse ist, wenn jemand aus ihrem Kabinett plötzlich Kommissionspräsidentin werden soll. Die Ablehnung von meiner Parteispitze kam richtigerweise sofort. Bei unseren Europa-Abgeordneten nehme ich eine sehr klare Stimmung wahr, weil die in ihrer Rolle als Parlamentarier düpiert wurden. Die Fronten sind verhärtet. Annegret Kramp-Karrenbauer versucht nun, die nationale Karte zu spielen, und sagt, es sei gegen deutsche Interessen, Frau von der Leyen nicht mitzuwählen. Ich halte das für eine reichlich unpolitische Argumentation, weil allein davon, dass da irgendwer deutsches sitzt, haben wir gar nichts. Wir wählen schließlich Parteien und keine Personalausweise.

Kühnert: "Die Personalie von der Leyen ist eine herbe Belastung"

Und die SPD sitzt in der Zwickmühle: Blockieren die Brüsseler Genossen Frau von der Leyen, gelten sie als Spalter. Nicken Sie die CDU-Politikerin ab, gelten sie als Umfaller. Gibt es einen Ausweg?

Ja. Indem man bei seiner Haltung bleibt. Das kann nämlich nie falsch sein.

Also keine SPD-Stimmen für Frau von der Leyen?

Nö – weil die Abläufe indiskutabel waren. Das Spitzenkandidaten-Prinzip wurde mal eben beiseite gewischt. Außerdem hatte Frans Timmermans eine Mehrheit im Rat und die Osteuropäer, die sich da auf die Hinterbeine gestellt haben, hätten ihn nicht blockieren können. Die anderen haben deren Quengeln nachgegeben. Das ist ein ganz ungutes Signal, das deutlich macht: Wenn ihr nur laut genug ruft, kriegt ihr euren Willen. Dabei haben wir im Europawahlkampf noch gesagt, dass wir wegwollen vom Einstimmigkeitsprinzip, davon, dass der Langsamste das Tempo in Europa bestimmt und davon, dass Viktor Orbán bestimmt, was gemacht wird. Und jetzt verfallen wir wieder in diese alten Muster.

Wie geht das Kräftemessen Ihrer Meinung nach aus?

Schwer zu sagen. Im Moment ist Frau von der Leyen von einer Mehrheit wie gesagt ein ganzes Stück entfernt. Von der Leyen hat jetzt noch einige Tage Zeit eine Mehrheit der Abgeordneten zu überzeugen, was wohl höchstens über inhaltliche Zugeständnisse und eine deutliche Stärkung des Parlaments klappen könnte. Wenn nicht gilt "return to sender": Der Rat muss einen neuen Vorschlag machen.

Zum vielzitierten Thema Jugend: Sie sind gerade 30 Jahre alt geworden.

Mhm…

Oh, ein wunder Punkt?

Nee, wirklich nicht! Außerdem ist als Juso die wichtigere Altergrenze die 35 – dann ist man nämlich raus.

Wo sehen Sie sich dann?

In einem seeeehr langen Urlaub.

Kühnert: "Politiker sind keine Boxsäcke, auf die jeder draufhauen darf"

Jetzt im Ernst: Ist Jungsein in der Politik Vor- oder Nachteil?

Bis vor Kurzem war es ein massiver Nachteil. Nicht, weil die Leute zu blöd oder zu unerfahren waren, sondern weil sie abgestempelt wurden. Aber die Jugendbewegungen der letzten Jahre – von Fridays for Future bis #metoo – haben dazu beigetragen, dass junge Menschen in der öffentlichen Debatte sehr präsent geworden sind. Das hat zu einer Entkrampfung geführt.

Hass und Hetze im Netz sind ein Thema, das auch viele junge Menschen betrifft. Man hat das Gefühl, die Politik bekommt es nicht in den Griff. Haben Sie einen Lösung?

Da gibt es keine einfachen Lösungen. Aber jeder sollte darauf achten, ob er nicht auch ein bisschen verroht online. Ich erwische mich manchmal dabei, einen Kommentar nicht abzuschicken, weil ich das von Angesicht zu Angesicht so nicht sagen würde. Manchmal kommt eine unnötige Schärfe rein, die man sich sparen kann. Ansonsten blocke ich Leute ganz konsequent – weil ich denen erstens nicht meine Reichweite für ihre Hetze schenken möchte. Und weil ich zweitens finde, dass sich das niemand bieten lassen muss, auch Politiker nicht. Wir sind keine Boxsäcke, auf die jeder draufhauen darf, und die das von berufswegen akzeptieren müssen.

Wie viele Beiträge blocken Sie so im Schnitt?

Das sind auf Twitter in den letzten zwei Jahren bestimmt 500 Nutzer gewesen, manche mit richtig heftigen Nazi-Profilen; Leute, die einfach immer nur rumätzen, einen selbst oder Dritte lächerlich machen. Das gebe ich mir nicht und das muss sich auch sonst niemand bieten lassen!

Lesen Sie hier: Schwan sinniert über SPD-Doppelspitze mit Juso-Chef Kühnert