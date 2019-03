AZ: Herr Basler, der FC Bayern in einem entscheidenden Spiel gegen eine englische Mannschaft: Müssen Sie da sofort an das Drama gegen Manchester United 1999 denken?

MARIO BASLER: Nein, nein, das ist zum Glück schon lange her und fast vergessen. Sie können mich noch mal anrufen, wenn Bayern im Viertelfinale auf Manchester und Trainer Ole Gunnar Solskjaer, den Siegtorschützen von ‘99, treffen sollte. Da werde ich sicher viele Anrufe bekommen. Aber jetzt denke ich nur an die Partie gegen Liverpool.