Reif: Deutschland kein EM-Faforit

Neben Kimmich ist auch Serge Gnabry inzwischen unverzichtbar für die Nationalelf geworden. Wie sehen Sie seine Entwicklung?

Da wächst einer heran – Gott sei Dank hat die deutsche Mannschaft ihn! Gnabry ist schon jetzt auf einem sehr hohen Level. Sein Stellenwert ist enorm. Heute sagt man dazu oft: Unterschiedsspieler. Wenn Gnabry dabei ist, befindet sich die Mannschaft in einem anderen Aggregatzustand.



Weniger gut läuft es für Thomas Müller, der im DFB-Team keine Rolle mehr spielt und bei Bayern fünf Pflichtspiele in Folge auf der Bank saß. Wie gefährlich ist die Unzufriedenheit von Müller und auch Javi Martínez für die Münchner?

Martínez wird in Kürze wieder spielen – so wie in der vergangenen Saison. Auch da brauchte es Stabilität im defensiven Mittelfeld. Wenn der fit ist, wird er in die Startelf rücken, da bin ich sicher. Müller hingegen kann sich ausrechnen, dass er auch in den kommenden Wochen nicht beginnen wird. Müller weiß, dass Philippe Coutinho spielen muss, aus vielerlei Gründen. Und wenn Coutinho gut spielt, ist für Müller kein Platz in dieser Mannschaft von Anfang an. Es sei denn, Niko Kovac fängt wieder an zu rotieren. Aber der will eher, dass sich Coutinho und die Offensive einspielen. Deshalb wird das Thema Müller den FC Bayern noch massiv beschäftigen. Müller hat eigentlich nur dann eine Chance, wenn es eine Verletzungsmisere gibt. Auch für Kovac ist das eine schwierige Situation. Er ist immer noch ein junger Trainer, der nicht das Standing hat, welches ein Louis van Gaal oder Pep Guardiola bei Bayern qua Erfahrung oder Erfolgen hatten.