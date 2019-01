Bei der Reform der Grundsteuer haben Sie den Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) scharf kritisiert. Was stört Sie daran?

Das Modell des Bundes ist so komplex, dass es sowohl für die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen, als auch für die Verwaltung zu einem erheblichen bürokratischen Mehraufwand kommen würde. Dafür bräuchten wir erheblich mehr Arbeitskräfte in den Bewertungsstellen der Finanzämter. Ich halte nach wie vor die bayerischen Vorstellungen für ein Einfach-Grundsteuermodell für die beste Lösung. Die Grundsteuer soll auf möglichst wenigen Kriterien beruhen, damit sie sowohl für die Bürger und Unternehmer als auch für die Verwaltung einfach administrierbar ist. Sie soll deshalb ausschließlich nach physikalischen Größen, wie Grundstücksgröße und Wohn- bzw. Nutzfläche, ermittelt werden. Diese Größen sind nicht streitanfällig und vermeiden in Zeiten steigender Immobilienpreise eine Steuererhöhung durch die Hintertür.

So läuft die Zusammenarbeit mit den Freien Wählern

Bei der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe wurde das neue Miteinander mit der CDU beschworen. Doch auch im Miteinander von Landtagsfraktion und Landesgruppe hakte es mitunter sehr. Wie hat sich dies zuletzt entwickelt und wo sehen Sie die Bringschuld der Landtagskollegen?

Eine enge Zusammenarbeit zwischen der Landtagsfraktion und der CSU im Bundestag ist sehr wichtig, denn die CSU im Bundestag ist der richtige Ansprechpartner, wenn es darum geht, bayerische Interessen auch im Bund zu vertreten. Gerade im Bereich der Steuerpolitik können wir Beschlüsse des Bayerischen Landtags beispielsweise nur umsetzen, wenn wir auch in Berlin eine starke Stimme haben, um die entsprechenden Bundesgesetze zu ändern. Deshalb freue ich mich, dass die Landesgruppe bei ihrer Klausurtagung in Kloster Seeon unsere Konzepte in den Bereichen Solidaritätszuschlag, Grundsteuer und Unternehmenssteuer übernommen hat.

Inzwischen regiert die CSU in einer Koalition mit den Freien Wählern. Wie läuft die Zusammenarbeit?

Die Zusammenarbeit mit den Freien Wählern empfinde ich bislang als sehr konstruktiv. Sie ist vertrauensvoll und sachlich. Unsere gemeinsame Basis ist und bleibt der Koalitionsvertrag. Die dort festgelegten Ziele einen uns, und geben uns die Richtung für die nächsten Wochen, Monate und Jahre vor.

So bewertet Füracker die AfD

Die AfD ist neu in den Landtag eingezogen. Wie erleben Sie die neuen Kollegen?

Die Abgeordneten der AfD sind durch eine demokratische Wahl in den Landtag eingezogen. Diese Entscheidung des Wählers erkenne ich als Demokrat an und respektiere sie. Die nächsten Wochen und Monate werden zeigen, wie sich die AfD-Fraktion in den parlamentarischen Betrieb einfindet.

Am 19. Januar wird Markus Söder aller Voraussicht nach zum neuen CSU-Vorsitzenden gewählt. Sie gelten als enger Vertrauter Söders. Was erwarten Sie von ihm?

Markus Söder wird auch diese neue Aufgabe mit Erfolg meistern. Er ist eine starke Persönlichkeit, die nicht nur in Bayern bekannt und geschätzt ist, sondern weit über die bayerischen Landesgrenzen hinaus. Ich bin überzeugt, dass er die bayerischen Interessen, auch im Bund, mit Nachdruck vertreten und voranbringen wird. Er steht für ein modernes, bürgernahes, solides, starkes Bayern.