"Ich weiß als ehemaliger Fußballer, was es heißt, drei Mal in einer Woche zu spielen", verteidigte Kovac seine Aufstellung und erklärte: "Daher müssen wir rotieren." Ob Kovac auch am Freitag bei Hertha BSC (20.30 Uhr, Eurosport live und im AZ-Liveticker) wieder so viel tauscht?

Nicht auf Robert Lewandowski verzichten!

Es war das erste Saisonspiel ohne den Torjäger, der in den ersten sieben Pflichtspielen acht Treffer erzielt hatte. "Nur zwei Spieler haben alle acht Spiele bisher gemacht, Manuel (Neuer, d.Red.) und Josh (Joshua Kimmich, d.Red.)", erklärte Kovac. Lewandowski war also dran, Sandro Wagner erhielt seine Chance im Sturmzentrum – nutzte sie jedoch nicht.

Das Augsburg-Spiel hat gezeigt: Wenn einer aus dem Bayern-Kader wirklich unverzichtbar ist, dann Torjäger Lewandowski. "Solange wir Torchancen haben, bin ich nicht beunruhigt", meinte Hoeneß, "ganz abgesehen davon, dass wir noch Robert haben." Die Tore-Versicherung.

Öfter Renato Sanches bringen!

Der Portugiese war die prägende Figur des Spiels, dabei lediglich im Abschluss zu ungestüm und ungenau. "Ihn zeichnet seine Wucht aus. Er ist im Mittelfeld einer, der den Gegner abschütteln kann und mit Tempo mit dem Ball geht", lobte ihn Mats Hummels, "das haben wir nicht so oft in unserer Mannschaft. Wenn er das einbringen kann, dann ist er sehr wertvoll für uns."

Sanches (21) spürt: Er ist dabei, er ist wichtig. Und glücklich. "Ich bekomme Vertrauen von den Mitspielern." Mit leiser Stimme sagte er, er sei nun angekommen, fühle sich "glücklich".

Leon Goretzka nicht links spielen lassen!

Diese Rolle war eine Fehlbesetzung. "Ich war nicht zufrieden", sagte Goretzka zu seinen allerersten 45 Minuten als Linksverteidiger: "Es ist klar, dass ich nicht den David Alaba mache und eine Flanke mit links nach der anderen reinschlagen kann. Es war kein gutes Spiel von mir."

Kovac ("Ich fand, dass Leon es gut gemacht hat") musste zur Pause dann Alaba bringen, weil Goretzka ein "dickes Sprunggelenk" hatte. Sein Einsatz am Freitag in Berlin ist fraglich.

Auch mal Manuel Neuer ein Spiel Pause geben!

Wird Kovac nicht machen. "Ich weiß nicht, warum ich einen Torhüter rotieren muss, er hat wenig Belastung läuferischer Art", sagte der Trainer. (Lesen Sie hier: Niklas Süle fordert von Manuel Neuer - "Hätte mich umwichsen können")

Schlechte Aussichten für Stellvertreter Sven Ulreich. Im Grunde ist er – und nicht Neuer – der Verlierer dieses Unentschiedens.