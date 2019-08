Übelste Beleidigungen wie "Negerschlampe" keine Seltenheit

Aber auch weniger extreme Beispiele zeigten den zunehmenden Alltagsrassismus in München, erzählt sie. Besonders in den öffentlichen Verkehrsmitteln gebe es immer wieder offene Fremdenfeindlichkeit. Sie müsse sich Sätze wie "Schon wieder so eine Dahergelaufene" oder "Da stinkt eine – das sind Sie" anhören. Passagiere verließen ihr Abteil, wenn sie sich dazusetze. Übelste Beleidigungen wie "Negerschlampe" seien keine Seltenheit.