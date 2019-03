16. Spieltag: Es folgen drei Pflichtsiege der Bayern (in Bremen, gegen Nürnberg und in Hannover), es bietet sich plötzlich eine Chance, da Dortmund sensationell bei Aufsteiger Düsseldorf mit 1:2 patzt. Einen Tag später erkämpft Bayern ein 1:0 gegen Leipzig, Altstar Ribéry trifft – nur noch sechs Punkte. "Mehr dürfen es nicht werden, sonst ist es vorbei", sagt Joshua Kimmich. Weil Dortmund 2:1 gegen Gladbach gewinnt und Bayern eindrucksvoll 4:0 in Frankfurt, gehen die Münchner als Zweiter in die Weihnachtsferien. Kovac installiert eine Doppelsechs, ist nach zwei überwundenen Krisen gestärkt. "Wir hatten nach Düsseldorf gesagt: So kann es nicht weitergehen! Das ist nicht der FC Bayern", so Rummenigge.