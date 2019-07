FC Bayern: Generalprobe für Supercup gegen BVB

Es ist wieder soweit: Spitzenfußball in der Allianz Arena! Der FC Bayern trifft im Halbfinale des Audi Cups 2019 am Dienstag, 30. Juli (20.30 Uhr), auf Fenerbahce Istanbul.

Es ist der erste von zwei Härtestests vor dem Supercup bei Borussia Dortmund (Samstag, 3. August, 20.30 Uhr, im AZ-Liveticker). Am Mittwoch folgt entweder das Spiel um Platz drei (18 Uhr) oder das Finale des alljährlichen Vorbereitungsturniers, freilich ebenfalls ausgetragen in der Allianz Arena in Fröttmaning. Das zweite Semifinale bestreiten am 30. Juli Real Madrid und die Tottenham Hotspur (18 Uhr).

Fenerbahce kommt mit Ex-Bundesligastar Max Kruse nach München, der Stürmer wechselte im Sommer von Werder Bremen in die türkische Metropole. Der Klub hat indes eine enttäuschende Saison in der Süper Lig hinter sich, wurde nur Sechster und verpasste damit das internationale Geschäft.

Bei Bayern wird die Frage sein, wen Trainer Niko Kovac neben Niklas Süle in der Abwehrmitte bringt: Benjamin Pavard oder doch Defensivallrounder Javi Martínez? Zudem könnte der kroatische Coach wieder Youngster Alphonso Davies als Alternative auf der Linksverteidigerposition testen.