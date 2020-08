TSV 1860 mit Prib einig

Das aktuellste wie prominenteste Beispiel heißt Edgar Prib. Nach übereinstimmenden Medienberichten ist 1860 am zentralen Mittelfeldspieler von Hannnover 96 dran. Der "Sportbuzzer" berichtete bereits von einem bevorstehenden Wechsel an die Grünwalder Straße. Ein Deal, der in die Kategorie "Transferhammer" fallen würde, schließlich handelt es sich beim Deutsch-Russen um den Kapitän des Zweitligisten.