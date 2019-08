Serge Gnabry bleibt in München

Wie Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz am Freitag mitteilte, wird Serge Gnabry in München bleiben – der Flügelspieler steht nicht im Kader! "Serge fühlt sich schon besser, aber wir werden ihn nicht mitnehmen", so Kovac. "Er hatte noch keine Kontinuität in der Trainingseinheiten. Jetzt wollen wir versuchen, ihn so aufzubauen, dass er im Pokalspiel (gegen Energie Cottbus am 12. August, d. Red) wieder hundertprozentig einsatzfähig ist." Der 24-Jährige wurde im Audi-Cup-Halbfinale gegen Fenerbahce (6:1) frühzeitig wegen muskulärer Beschwerden ausgewechselt.