Coutinho gegen Schalke im Kader

Deswegen werden die Fans am Samstag (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) wohl auch nur einen Kurzauftritt von Coutinho zu sehen bekommen. Trainer Niko Kovac zog im Hype um die neue Liga-Attraktion schon am Donnerstag die Bremse – und dämpfte die riesigen Erwartungen an den "kleinen Magier". "Auch wenn viele wollen, dass er gleich spielt: Wir werden ihn nicht verheizen", betonte er vor dem Auswärtsspiel der Münchner bei Schalke 04.