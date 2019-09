Wird Martínez zum Systemopfer?

David Alaba, der etatmäßige und unumstrittene Linksverteidiger mit enorm viel Drang nach vorne, kann wegen eines Muskelfaserrisses mehrere Wochen nicht spielen. Hernández ist also auf links gesetzt. Und rechts? Da die Bayern am Mittwoch (in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad) und am Samstag (in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln) auf zwei sehr defensiv zu erwartende Teams treffen, ist kaum von einer Umstellung auszugehen.