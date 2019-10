Kovac sieht Verbesserungspotenzial bei Davies

Eher unwahrscheinlich scheint derweil, dass Top-Talent Alphonso Davies gegen die TSG die vakante Linksverteidigerposition ausfüllen wird. Der Kanadier wurde in den vergangenen Wochen immer wieder als linker Außenverteidiger aufgeboten und durfte auch am vergangenen Wochenende gegen den SC Paderborn nach der Auswechslung von Lucas Hernández für eine Halbzeit in der Verteidigung ran, tat sich allerdings schwer. "Er weiß selber auch, dass er das besser kann. Wir müssen daran arbeiten, dass er sich taktisch dort auch verbessert", meinte Kovac am Donnerstag.