Der Rest ist größtenteils junges Gemüse, viele entstammen dem 95er-Jahrgang. "Es fühlt sich so an als wäre man in der U21, ich kenne hier sehr viele Spieler, mit denen ich schon in der Jugend zusammengespielt habe", beschrieb Serge Gnabry die Tage rund um das 2:0 in Weißrussland und das insgesamt dritte Spiel in der EM-Qualifikation gegen Estland.