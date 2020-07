München - DFB-Direktor Oliver Bierhoff sieht die wachsende Zahl an deutschen Nationalspielern bei Rekordmeister Bayern München positiv. "Es ist absolut in unserem Sinne, dass künftig so viele Nationalspieler beim FC Bayern spielen, wir freuen uns - auch, weil Bayern die Siegermentalität entwickelt, die Spieler einfach immer performen müssen", sagte Bierhoff der "SportBild".