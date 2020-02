In 15 Spielen unter Flick durfte Tolisso nur sieben Mal rein, zwei Partien davon von Beginn an. In der Champions League gegen Roter Stern Belgrad (6:0) und im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen die TSG 1899 Hoffenheim (4:3) spielte er über 90 Minuten, in der Bundesliga sind seine Einsatzzeiten jedoch weitaus überschaubarer. Hier kommt er in der Ära Flick auf insgesamt 104 Spielminuten in vier Partien.