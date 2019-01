München - Die Würde des Menschen sei "unantastbar", hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei der legendären Pressekonferenz der Bosse des FC Bayern im Oktober vollmundig erklärt - und auf Artikel 1 des Grundgesetzes hingewiesen. Dass in Katar die Menschenrechte keineswegs unantastbar sind, scheint den deutschen Rekordmeister dagegen schon seit Jahren nicht groß zu stören. Zum neunten Mal in Folge bereitet sich der FC Bayern im viel kritisierten Gastgeberland der WM-Endrunde 2022 auf die Bundesliga-Rückrunde vor. Am Freitagvormittag geht es wieder los. (Alles zum Bayern-Trainingslager finden Sie in unserem AZ-Newsblog)