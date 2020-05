Alaba: FC Bayern "sehr ehrgeizig"

Die Bayern sprühten vor Spielfreude und Ehrgeiz, so als müssten sie momentan einen Sieben-Punkte-Rückstand aufholen. David Alaba fasste es bei "Sky" treffend zusammen: "Wir sind sehr ehrgeizig. Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr positiv und das sieht man dann in unseren Spielen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, sind sehr hungrig und wollen am Ende ganz oben stehen. Das zeichnet uns aus.“ Auch Shootingstar Alphonso Davies sagte: "Wir wollten die Mentalität aus dem Dortmund-Spiel auch heute zeigen und die drei Punkte holen. Das haben wir getan."