Toni Kroos, Note 3

Der Madrilene muss ja inzwischen nicht mehr jedes Länderspiel bestreiten, er darf sich für die Highlights schonen – wie am Sonntag. Wirkte frisch und kreativ, leitete etliche Angriffe ein.

Leon Goretzka, Note 3

Spielte sich mit einem starken Auftritt gegen Serbien in die Startelf. Sehr offensiv unterwegs, stieß immer wieder in die Spitze. Die ganz großen Abschlussmomente hatte der Bayern-Profi diesmal nicht. Wurde als erster Spieler ausgewechselt.

Nico Schulz, Note 2

Der Berliner sollte die linke Seite absichern und mit Flanken für Gefahr sorgen. Das gelang ihm gut. Schulz war am 1:0 direkt beteiligt. Und dann traf er kurz vor Schluss zum Sieg.

Serge Gnabry, Note 1

Nach seiner Erkältung wieder fit. Und wie! Sein Treffer zum 2:0 in den Winkel war schlicht weltklasse – wie Gnabrys gesamte Leistung in der ersten Halbzeit. Jubelte nach dem Treffer in Chefkoch-Manier. Scharf serviert von Serge.

Leroy Sané, Note 2

Konnte trotz des heftigen Tritts aus der Serbien-Partie mitwirken. Vollendete nach Schulz-Vorlage technisch edel zum 1:0 (15.), vergab kurz darauf eine weitere Chancen mit dem rechten Fuß (40.). Sanés Tempo und seine spielerische Klasse beeindruckten.

Ilkay Gündogan, Note 4

Kam für Goretzka ins Spiel, agierte als Zehner. Mit zu vielen einfachen Fehlern im Passspiel. Ungewohnt.

Marco Reus kam zu spät für eine Bewertung.