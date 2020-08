9. Minute: Tooooooooooooooor für die Löwen - Sascha Mölders macht das 1:0! Sascha Mölders macht seiner Rolle als Sturmtank alle Ehre: Djayo mit dem Ballgewinn, die Kugel gelangt in die Spitze zu Mölders, der sich im direkten Duell wuchtig durchsetzt und seinen Gegenspieler dabei auch etwas umrempelt. Schiedrichter Elias Tiedeken lässt dennoch weiterlaufen und Mölders lässt Schlussmann Weidinger mit seinem trockenen Abschluss in die Ecke keine Chance. 1:0 für Sechzig!

4. Minute: Erste Möglichkeit für 1860! Lex bricht über dem rechten Flügel durch und findet Mölders mit einem Querpass, der Löwen-Kapitän bleibt aber an Keeper Alexander Weidinger hängen. Mölders setzt nochmal nach, wird aber zurückgepfiffen. Knappe Kiste, der hätte fast gesessen.

3. Minute: Erste Chance für Regensburg, der Ball geht im zweiten Versuch weit über den Kasten von Marco Hiller

2. Minute: Immerhin: Pünktlich zum Anpfiff hat sich der Platzregen verabschiedet...

1. Minute: Los geht's - die Löwen stoßen an!

15.03 Uhr: Da sind sie ja: Die beiden Kapitäne Sebastian Stolze und Sascha Mölders stehen zur Platzwahl beim Schiedsrichter - gleich geht's los!

15.01 Uhr: Die beiden Teams lassen noch auf sich warten...

14.52 Uhr: Für die Sechzger ist es übrigens der zweite Test in dieser Vorbereitung - heute vor einer Woche setzte sich das Team von Michael Köllner 2:0 gegen Bayreuth durch. Am kommenden Mittwoch bricht der Löwen-Tross ins Trainingslager nach Windischgarsten auf, wo am nächsten Wochenende das dritte Testspiel ausgetragen wird.

14.47 Uhr: Gut eine Stunde vor Anpfiff hat der Himmel über Giesing seine Schleusen geöffnet - es gießt wie aus Eimern. Hoffen wir, dass alle Spieler fit bleiben!

14.36 Uhr: Die Aufstellung ist da! Michael Köllner setzt in der Innenverteidigung auf den jungen Niklas Lang neben Routinier Dennis Erdmann. Im Mittelfeld läuft Neuzugang Erik Tallig an der Seite von Junglöwe Johann Ngounou Djayo auf, Stefan Lex und Kapitän Sascha Mölders bilden die Doppelspitze. Mit Innenverteidiger Fabian Rother (20) und Sechser Sascha Hingerl (21) sitzen zwei weitere Junglöwen erstmals auf der Bank

14.30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! In einer halben Stunden bestreiten die Löwen ihr zweites Testspiel in dieser Saisonvorbereitung, heute ist der SSV Jahn Regensburg zu Gast am Trainingsgelände an der Grünwalder Straße.

Härtetest für den TSV 1860

Der Aufgalopp ist mit dem 2:0-Sieg gegen die SpVgg Bayreuth geglückt, nun steht der erste echte Härtetest für die Münchner Löwen an: Im zweiten Testspiel der Saisonvorbereitung trifft die Mannschaft von Michael Köllner auf Zweitligist SSV Jahn Regensburg.

An das letzte Pflichtspiel gegen die Regensburger werden sich die Sechzig-Fans nur ungern erinnern. 2007 gewann der Jahn nach einem 1:1 im Hinspiel das Rückspiel der Relegation der 2. Bundesliga mit 2:0. Mit dem Auswärtssieg in der Allianz Arena sicherte sich der SSV den Aufstieg - und schickte die Sechzger am Ende sogar zwei Klassen tiefer in die Regionalliga.

SSV Jahn Regensburg mit holpriger Vorbereitung

Regensburg konnte sich seitdem in der 2. Liga halten, in der vergangenen Saison reichte es immerhin für Platz zwölf in der Abschlusstabelle. Was für die Löwen spricht: Die ersten Testspiele verliefen für die Mannschaft Mersad Selimbegovic eher holprig. Zum Auftakt verlor der Jahn gegen Liga-Konkurrent und beinahe-Absteiger 1. FC Nürnberg mit 0:1, am vergangenen Wochenende folgte ein torloses Remis gegen Türkgücü München.

Löwen-Trainer Köllner will mit seinem Team dafür sorgen, dass die Regensburger auch im Duell mit der nächsten Münchner Mannschaft sieglos bleiben. Beim Testspiel auf dem heimischen Trainingsgelände werden die Löwen zudem eine Premiere feiern, erstmals kommt das neue Heimtrikot für die Saison 2020/21 unter Wettkampfbedingungen zum Einsatz.