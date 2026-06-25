Der große Gehalts-Check: Das zahlen Unternehmen in und um München ihren Mitarbeitern

München ist teuer, das dürfte niemanden überraschen. Doch spiegeln das auch die Gehälter in der Landeshauptstadt wider? Die AZ-Gehaltsserie zeigt, was man in und um München bei verschiedenen Unternehmen verdienen kann.

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Was verdient man bei McDonalds, Wacker-Chemie und Co.?

Ob als Azubi, nach dem Studium, als Quereinsteiger oder einfach als berufliche Veränderung: München bietet als einer der bedeutendsten Industriestandorte Deutschlands unzählige Möglichkeiten zur beruflichen Entfaltung.

Neben Arbeitszeiten und Tätigkeitsfeld ist das Einkommen für die meisten Jobsuchenden einer der wichtigsten Faktoren, wenn es darum geht, die richtige Stelle zu finden. Und da wird es oft schon kompliziert. Denn wie viel zahlen eigentlich die Unternehmen in und um die Landeshauptstadt ihren Mitarbeitern? Die AZ hat nachgefragt und die Gehälter der bekanntesten Unternehmen der Region in einer Artikelserie zusammengetragen. Hier ein Überblick:

Airbus im großen Gehalts-Check Das Unternehmen Airbus geht als einer der Profiteure aus dem Rüstungs-Boom hervor. Die Verteidigungssparte aus Taufkirchen setzte im Jahr 2025 elf Prozent mehr als noch 2024 um. Für die Konzernleitung legte Airbus 2025 laut "Financial Statements" insgesamt stolze 56,7 Millionen Euro aus. Welche Benefits und Gehälter es für Mitarbeitende wie Mechaniker, Logistiker und Co. gibt, finden Sie im großen Airbus-Gehaltscheck heraus. Lesen Sie auch Airbus-Gehaltscheck: So gut verdienen die Mitarbeiter X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen

Gehalts-Check Hypovereinsbank: Das verdienen Banker Überdurchschnittlich gut verdienen die Mitarbeiter der Hypovereinsbank. Als eines der großen Kreditinstitute in Deutschland hantiert sie mit viel Geld. Die AZ hat sich angesehen, wie sich das auf den Konten der Mitarbeiter bemerkbar macht – und wie viel die im Branchenvergleich genau verdienen. Lesen Sie auch Hypovereinsbank: Mitarbeiter verdienen überdurchschnittlich X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen

Umsatzmilliardär in Unterföhring: So viel zahlt ProSiebenSat.1 Der private Fernsehsender ist eines der größten Medienhäuser in Europa. So sehen die Gehälter und finanziellen Vorteile aus: Von Filmeditoren über Fernsehjournalisten bis zu den obersten Chefs. Lesen Sie auch Das verdient man bei ProSiebenSat.1 X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen