Der große Gehalts-Check: Das zahlen Unternehmen in und um München ihren Mitarbeitern
Ob als Azubi, nach dem Studium, als Quereinsteiger oder einfach als berufliche Veränderung: München bietet als einer der bedeutendsten Industriestandorte Deutschlands unzählige Möglichkeiten zur beruflichen Entfaltung.
Neben Arbeitszeiten und Tätigkeitsfeld ist das Einkommen für die meisten Jobsuchenden einer der wichtigsten Faktoren, wenn es darum geht, die richtige Stelle zu finden. Und da wird es oft schon kompliziert. Denn wie viel zahlen eigentlich die Unternehmen in und um die Landeshauptstadt ihren Mitarbeitern? Die AZ hat nachgefragt und die Gehälter der bekanntesten Unternehmen der Region in einer Artikelserie zusammengetragen. Hier ein Überblick:
Airbus im großen Gehalts-Check
Das Unternehmen Airbus geht als einer der Profiteure aus dem Rüstungs-Boom hervor. Die Verteidigungssparte aus Taufkirchen setzte im Jahr 2025 elf Prozent mehr als noch 2024 um. Für die Konzernleitung legte Airbus 2025 laut "Financial Statements" insgesamt stolze 56,7 Millionen Euro aus.
Welche Benefits und Gehälter es für Mitarbeitende wie Mechaniker, Logistiker und Co. gibt, finden Sie im großen Airbus-Gehaltscheck heraus.
Gehalts-Check Hypovereinsbank: Das verdienen Banker
Überdurchschnittlich gut verdienen die Mitarbeiter der Hypovereinsbank. Als eines der großen Kreditinstitute in Deutschland hantiert sie mit viel Geld. Die AZ hat sich angesehen, wie sich das auf den Konten der Mitarbeiter bemerkbar macht – und wie viel die im Branchenvergleich genau verdienen.
Wacker Chemie: So viel zahlt der Chemie-Riese in Bayern
Die Aktiengesellschaft von Wacker Chemie mit Sitz in München gehört in ihren größten Geschäftsbereichen zu den weltweit wichtigsten Anbietern. Welche Gehälter der Konzern, dessen größte Produktionsstätte in Burghausen liegt, seinen Mitarbeitern bietet, zeigt der AZ-Gehalts-Check.
Dicke Gehälter für Professoren: Das verdient man bei der LMU
Akademia gilt oft als brotlose Branche. Doch stimmt das auch? Münchens älteste Uni gehört zu den größten Arbeitgebern der Stadt. Sie ist eine von elf deutschen Hochschulen mit "Exzellenzstatus". Professoren sollten zumindest mit ihren Gehältern zufrieden sein. Was bezahlt die LMU aber ihren anderen Mitarbeitern?
Was verdient man bei Check24: Top-Verdienst oder Durchschnitt?
Deutschlands größtes Vergleichsportal hat seinen Sitz in München bei der Donnersbergerbrücke. Aber wie gut zahlt es im Bundesvergleich? Ein Blick in die Gehälter zeigt: das ist abhängig von der Sparte.
Gehalt bei MTU Aero Engines: So viel verdienen Ingenieure
Der börsennotierte Triebwerkshersteller für die zivile und militärische Luftfahrt ist führend auf seinem Gebiet. Ist MTU Aero Engines auch ganz vorne in Sachen Lohn?
Die Gehälter bei der Allianz: Selbst Berufseinsteiger verdienen hier sehr gut
Wer beim umsatzstärksten Konzern Münchens arbeitet, verdient im Branchenvergleich meist überdurchschnittlich. Wie hoch die Gehälter von Kaufmann über Versicherungsmathematiker bis hin zu Abteilungschef wirklich sind, zeigt die AZ.
Vom Redakteur bis zum Musiker: Das verdienen BR-Mitarbeiter
Ob Fernsehen, Radio oder online – der Bayerische Rundfunk gehört fest zur Medienlandschaft im Freistaat. Aber zahlt er auch gut? Die AZ hat sich angesehen, was Redakteure, Kameramänner und -frauen, Grafikdesigner und Co. so verdienen.
Umsatzmilliardär in Unterföhring: So viel zahlt ProSiebenSat.1
Der private Fernsehsender ist eines der größten Medienhäuser in Europa. So sehen die Gehälter und finanziellen Vorteile aus: Von Filmeditoren über Fernsehjournalisten bis zu den obersten Chefs.
Gehälter bei McDonald's: München zu teuer für die eigenen Mitarbeiter?
Der Fast-Food-Riese hat in Deutschland seine Zentrale in München. Stimmt das Klischee der Niedriglohnarbeitskraft wirklich? Die AZ hat es sich angesehen.
Stadtwerke München im Gehalts-Check: So viel Geld bekommen Kraftwerker
Die SWM gehört zu den größten Arbeitgebern Münchens. Die AZ gibt einen Überblick, wie viel die Chefs und die Mitarbeiter im Versorgungssektor verdienen. Und welche finanziellen Vorteile die Arbeitnehmer bei den Stadtwerken so haben.
Tausende Euro mehr als der Schnitt: Gehalts-Check der Versicherungskammer
Der Konzern Versicherungskammer aus München ist unter den Top Ten der größten Versicherer in Deutschland. Das zeigt sich auch bei den Gehältern. Wie viel besser die Stellen im bundesdeutschen Vergleich bezahlt werden – und ob es sonst noch finanzielle Vorteile gibt.
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