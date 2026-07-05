5,5 Millionen Euro für den Knorr-Bremse-CEO – so viel verdient die Belegschaft

Die Münchner Aktiengesellschaft ist führend auf dem Weltmarkt für die Bahn- und Nutzfahrzeug-Industrie. Gilt das auch für die Gehälter? Die Löhne von Werkstudenten über Ingenieure bis zur Chef-Etage im Überblick.

Mitarbeiter von Knorr-Bremse arbeiten an einem Bremsmodul. Laut der Online-Plattform Kununu verdienen sie überdurchschnittlich im bundesweiten Vergleich.

Wer auf die Bremse tritt, stoppt. Wer aber keine hat, kann niemals losfahren – zumindest nicht, ohne Gefahr zu laufen, vom Weg abzukommen oder gegen die Wand zu rasen. Dass die Münchner Aktiengesellschaft Knorr-Bremse davon weit entfernt ist, zeigen die Zahlen: Das Bahn- und Nutzfahrzeuge-Unternehmen konnte 2025 im Vergleich zum Vorjahr den Umsatz um 6,4 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro steigern. Vor Abzug von Zinsen und Steuern lag der operative Gewinn bei über einer Milliarde Euro.

Sieht es auch auf den Konten der Mitarbeiter so gut aus? Die AZ hat sich das in ihrem neuen Serienteil angesehen.

5,5 Millionen Euro für den Knorr-Bremse-CEO

Als Aktienunternehmen muss Knorr-Bremse offenlegen, wie viel Geld die Chefs pro Jahr einstreichen. Wenig überraschend ist das eine ganze Menge: Allein Vorstandsvorsitzender Marc Llistosella erhielt etwa 5,5 Millionen Euro für das Jahr 2025 – der Großteil in Form von variabler Vergütung, die an Unternehmenserfolge gekoppelt ist.

CEO Marc Llistosella ist mit 5,5 Millionen Euro Jahresgehalt Topverdiener bei dem Bremssystem-Unternehmen. © Knorr-Bremse

Auch der Rest des Vorstands konnte sich über hohen Verdienst freuen: Die anderen vier Vorstandsmitglieder erhielten allesamt über drei Millionen Euro, Finanzvorstand Frank Markus Weber kratzte beinahe an den vier Millionen Euro (3,7 Millionen Euro) – auch hier floss das meiste Geld durch variable Vergütung.

Knorr-Bremse: Mitarbeiter verdienen überdurchschnittlich

In über 30 Ländern arbeiten über 30.000 Mitarbeiter. Kurios: Das Unternehmen hat als einziger Mdax-Konzern der Metall- und Elektroindustrie keinen Tarifvertrag mit der IG Metall. Der Konzern versichert aber auf Nachfrage der AZ: "Als globales Industrieunternehmen bieten wir internationale Karrierechancen und leistungsgerechte Gehälter."

Die Hauptzentrale von Knorr-Bremse liegt in der Moosacher Straße. Der operative Gewinn des Unternehmens lag 2025 bei über einer Milliarde Euro. © Alexander Pohl/imago

Ein Blick auf das Online-Portal Kununu, auf dem Mitarbeiter freiwillig ihre Gehälter veröffentlichen können, zeigt: Tatsächlich verdienen die Beschäftigten bei Knorr-Bremse im deutschlandweiten Vergleich überdurchschnittlich.

Aktienprogramm für Mitarbeiter

Ein Entwicklungsingenieur verdient demnach rund 88.000 Euro, im Schnitt also etwa 20.000 Euro mehr als bei der Konkurrenz. Im Fall von Projektmanagern ist der Abstand mit rund 20.000 Euro genauso groß. Wie nah diese Werte an der Realität sind, kommentiert das Unternehmen nicht.

Als finanziellen Vorteil nennt Knorr-Bremse sein Aktienprogramm: Darüber haben Mitarbeiter die Möglichkeit, mit einem finanziellen Zuschuss in Unternehmensaktien zu investieren. Wie hoch dieser Zuschuss ausfällt, teilt der Konzern nicht mit. Weiter wirbt das Unternehmen bei Vollzeit-Stellenausschreibungen für München mit einem Fahrkostenzuschuss und einer bezuschussten Betriebsgastronomie.

Jahresverdienst bei Knorr-Bremse

Die Angaben basieren auf Daten des Online-Portals Kununu, auf dem Mitarbeiter freiwillig ihr Gehalt veröffentlichen können. Es handelt sich um keine offiziellen Gehaltsangaben von Knorr-Bremse.