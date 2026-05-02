Gehalt bei MTU Aero Engines: So viel verdienen Ingenieure

Der börsennotierte Triebwerkshersteller für die zivile und militärische Luftfahrt ist führend auf seinem Gebiet. Ist MTU Aero Engines auch ganz vorne in Sachen Lohn? Die AZ hat sich das genauer angesehen.

Ein Mitarbeiter arbeitet in einem Werk der MTU Aero Engines AG an einer Flugzeug-Turbine. Fluggerätemechaniker verdienen bei MTU Aero Engines zwischen rund 3500 und 4500 Euro pro Monat – Zulagen und dergleichen nicht miteingerechnet.

Die Luft- und Raumfahrtbranche boomt – davon profitiert auch eines der Münchner Schwergewichte: Das börsennotierte Aktienunternehmen MTU Aero Engines hat 2025 seinen Umsatz von 7,5 auf 8,7 Milliarden Euro gesteigert (16 Prozent).

Auch das bereinigte operative Ergebnis des Marktführers lag mit 1,4 Milliarden Euro um knapp 30 Prozent höher. Kurzum: Bei dem Triebwerkshersteller für die zivile und militärische Luftfahrt läuft es. Spiegelt sich das auch in den Geldbörsen der Mitarbeiter wider? Die AZ hat sich das in ihrem neuen Serien-Teil angesehen.

3,3 Millionen Euro für den CEO von MTU Aero Engines

Wer an der Spitze eines börsennotierten Unternehmens steht, darf sich über viele Nullen auf dem Bankkonto freuen. Lars Wagner, der bis August 2025 CEO war, erhielt rund 3,3 Millionen Euro (inklusive Pensionsansprüche), wie aus dem Vergütungsbericht 2025 hervorgeht. Sein Nachfolger Johannes Bussmann arbeitet seit September 2025 in seiner neuen Position, war insgesamt seit Mitte Juli Mitglied des Vorstands – und verdiente trotzdem etwa 1,7 Millionen Euro.

CEO Johannes Bussmann. Er führt das Unternehmen seit September vergangenen Jahres. © IMAGO (www.imago-images.de)

Der Löwenanteil geht bei diesen Gehältern auf die erfolgsabhängige Vergütung zurück. Bei Wagner waren das knapp 1,5 Millionen, bei Bussmann etwa 1,1 Millionen Euro. Der Rest des Vorstands strich laut Vergütungsbericht zwischen rund einer Million und knapp zwei Millionen Euro ein. Insgesamt zahlte das Unternehmen rund 11,5 Millionen Euro an die oberste Chefetage.

MTU Aero Engines: Ingenieure verdienen besser als der Schnitt

In Deutschland werkeln dem Geschäftsbericht 2025 zufolge knapp 10.700 Menschen bei MTU Aero Engines. Wie viel Geld dabei herausspringt, geht daraus nicht hervor. Da das Unternehmen nach dem Metall- und Elektrotarifvertrag bezahlt, lassen sich anhand dessen zumindest Gehaltsspannen ableiten. Diese beruhen darauf, in welche Entgeltgruppe der Triebwerkshersteller seine Mitarbeiter jeweils einsortiert. Die IG Metall gibt auf Nachfrage der AZ darüber Aufschluss (siehe Tabelle).

Ein Ingenieur erhält etwa zwischen 4757 Euro und 6650 Euro brutto pro Monat – Zuschläge und weitere Boni nicht miteinberechnet. Das passt auch zu den Daten des Jobportals Kununu, auf dem Mitarbeiter freiwillig ihren Verdienst angeben können. Dort heißt es, dass ein Ingenieur im Schnitt 74.500 Euro pro Jahr verdient – der Durchschnitt in Deutschland liegt derweil bei 68.500 Euro. Auch für nahezu alle anderen in der Tabelle aufgelisteten Stellen trifft das laut Kununu zu.

Tarifvertrag: Mehrere Sonderzahlungen pro Jahr

Abseits des Festgehalts stehen allen Mitarbeitern Sonderzahlungen im Rahmen des Tarifvertrags zu. Beschäftigte erhalten 27,5 Prozent des individuellen durchschnittlichen Monatsentgelts (T-Zug A), 26,5 Prozent vom Eckentgelt des jeweiligen Tarifgebiets (T-Zug B) und 18,4 Prozent des individuellen Monatsentgelts (T-Geld). Als Urlaubsgeld erhalten die Beschäftigten 70 Prozent eines Monatseinkommens und zu Weihnachten bekommen sie zwischen 25 und 55 Prozent des Monatsverdienstes, je nach Länge der Betriebszugehörigkeit.

Für Nachtarbeit gibt’s 25 Prozent Zuschlag auf jede Stunde, bei Sonntagsarbeit oder an arbeitsfreien Tagen 50 Prozent, am 1. Mai oder am 1. Weihnachtsfeiertag sogar 150 Prozent. Die altersvorsorgewirksame Leistung – also vom Arbeitgeber gezahlte Beiträge für die betriebliche oder private Altersvorsorge – beläuft sich pro Jahr auf 319 Euro.

MTU Aero Engines: Jährliche Erfolgsbeteiligung für Mitarbeiter

Abseits der tariflichen Zusatzleistungen gewährt MTU Aero Engines eine jährliche Erfolgsbeteiligung, die in den vergangenen Jahren laut Konzern stets ausbezahlt wurde. Dieser teilt auf AZ-Anfrage mit: "Die Höhe orientiert sich dabei an der Erreichung der jährlichen Unternehmensziele." Wie hoch die Beteiligung ist, verrät das Unternehmen nicht.

Die Zentrale von MTU Aero Engines in München. Der Triebwerkshersteller ist in der Branche führend. © MTU Aero Engines

Sowohl tarifliche als auch außertarifliche Arbeitnehmer können sich zudem am Mitarbeiteraktienprogramm der Firma beteiligen. Diese teilt hierzu mit: "Im Rahmen von festgelegten maximalen Investitionsbeträgen kann jeder Berechtigte seine persönliche Investition tätigen und erhält nach zwei Jahren Haltefrist eine Match-Zahlung zusammen mit seiner Entgeltabrechung."

Monatsgehälter bei MTU Aero Engines:

Die Daten stammen aus dem Metall- und Elektro-Tarifvertrag. Die Zuordnung der Entgeltgruppen (EG) geht auf die zuständige Gewerkschaft IG-Metall zurück.