Die SWM gehört zu den größten Arbeitgebern Münchens. Die AZ gibt einen Überblick, wie viel die Chefs und die Mitarbeiter im Versorgungssektor verdienen. Und welche finanziellen Vorteile die Arbeitnehmer bei den Stadtwerken so haben.

Ein Mitarbeiter der Stadtwerke München steht in der Geothermieanlage im Heizkraftwerk Süd. Ein Kraftwerker bekommt etwa zwischen 3940 und 5130 Euro.

Ob man nun ein Glas Leitungswasser trinkt oder in einer warmen Wohnung lebt, in der auch Licht brennt – die Stadtwerke München (SWM) sind ein alltäglicher Begleiter vieler Münchner. Und das selbst ohne die Tochterunternehmen MVG und M-net zu berücksichtigen, die sich um den Öffentlichen Nahverkehr und Internetversorgung kümmern.

Über 12.000 Mitarbeiter halten eines der größten deutschen kommunalen Versorgungs- und Dienstleistungsunternehmen Deutschlands am Laufen – und damit auch München. Aber wie viel Geld verdienen sie bei einem der größten Arbeitgeber der Region? Die AZ hat sich für diese Antwort den Versorgungssektor der SWM für ihren neuen Serien-Teil genauer angesehen.

Über zwei Millionen Euro für die Geschäftsführung

An der Spitze der Stadtwerke steht seit 2013 Florian Bieberbach. Er ist der Vorsitzende der fünfköpfigen Geschäftsführung, die laut SWM-Geschäftsbericht insgesamt 2,15 Millionen Euro verdient – knapp 200.000 Euro mehr als noch im Vorjahr. Wie viel Bieberbach oder die anderen Chefs jeweils einzeln verdienen, geht daraus nicht hervor. Dasselbe gilt auch für den Aufsichtsrat, der insgesamt 57.000 Euro erhielt.

Florian Bieberbach ist seit 2013 Vorsitzender der SWM-Geschäftsführung, die 2025 insgesamt 2,15 Millionen Euro erhielt. © Stefanie Aumiller/SWM

Wie viel die für die Versorgung zuständigen Beschäftigten verdienen, lässt sich aus dem Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V) ablesen. Dieser enthält Tabellen für 15 Entgeltgruppen, für die konkrete Tätigkeitsbeschreibungen und Beispielberufe genannt werden (siehe Tabelle).

Ein Kesselwärter, der sich um den sicheren und störungsfreien Betrieb von industriellen Dampfkesselanlagen und Heißwassererzeugern kümmert, verdient zwischen 3462 und 4084 Euro brutto im Monat. Ein Projektingenieur, der sich beispielsweise um die Trinkwasserversorgung kümmert, kassiert zwischen 5188 und 6777 Euro brutto monatlich.

SWM: Mindestens 13. Monatsgehalt als Sonderzahlung

Diese Werte berücksichtigen jedoch nicht Zuschläge, Sonderzahlungen oder anderweitige finanzielle Vorteile. Wer für die SWM Überstunden arbeitet, bekommt auf die zu viel gearbeitete Zeit einen Zuschlag von 30 Prozent. Für Nacht- und Sonntagsarbeit gibt es 25 Prozent und wer am Feiertag schuftet, erhält sogar 135 Prozent Zuschlag – plus zusätzliche 35 bzw. 40 Prozent an Ostern und Pfingsten bzw. Weihnachten und Silvester.

Wer ständige Schichtarbeit leistet, erhält monatlich knapp 155 Euro obendrauf, bei Wechselschicht sind es sogar rund 245 Euro.

Das Heizkraftwerk Süd der Stadtwerke München in Sendling an der Schäftlarnstraße. Als Brennstoff wird Erdgas eingesetzt. © Michael Nguyen/imago

Jährlich bekommen SWM-Mitarbeiter eine Sonderzahlung, die mindestens 100 Prozent des Monatsentgelts entspricht. Laut Tarifvertrag kann diese Zahlung auch höher ausfallen. Wie hoch sie derzeit bei den SWM ausfällt, beantwortete das Unternehmen auf Nachfrage der AZ nicht. Das gilt auch für das Jubiläumsgeld.

Münchenzulage: Extra-Geld für SWM-Mitarbeiter

Außerdem profitieren Mitarbeiter von einer Münchenzulage, die sich an der Entgeltgruppe orientiert: EG 1 bis EG 9 erhalten monatlich 270 Euro, bei EG 10 bis EG 15 sind es 135 Euro (jeweils brutto). Eltern bekommen als Kinderbetrag bis EG 13,50 Euro, drüber gibt es 25 Euro obendrauf.

Wer für eine betriebliche Altersversorgung als Arbeitnehmer 13 Euro Eigenbeteiligung aufwendet, bekommt von den SWM einen Zuschuss in Höhe von 50 Euro. Ohne Eigenbeteiligung bekommen Mitarbeiter für diesen Zweck 26 Euro.

Tabelle der Monatsgehälter bei den SWM

Die Tabelle basiert auf den Angaben des Tarifvertrags für Versorgungsbetriebe. Dieser liefert bis Entgeltgruppe 11 konkrete Beispielberufe. Für die Entgeltgruppen 12 bis 15 wurden Beispiele gesucht, die der Tätigkeitsbeschreibung im Tarifvertrag entsprechen (etwa abgeschlossenes Hochschulstudium und hohe Verantwortung).