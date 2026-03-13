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Airbus-Gehaltscheck: So gut verdienen die Mitarbeiter

Das größte Luft- und Raumfahrtunternehmen in Europa ist unter anderem in Taufkirchen angesiedelt. Während Airbus Milliardenumsätze scheffelt, stellt sich die Frage: Was kommt bei denen an, die die Flieger bauen? Die AZ zeigt es auf.
Maximilian Neumair |
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Mitarbeiter von Airbus halten einen Leichten Kampfhubschrauber (LKH) instand. Die in Taufkirchen angesiedelte Defence-Sparte des Unternehmens setzte im Jahr 2025 13,4 Milliarden Euro um.
Mitarbeiter von Airbus halten einen Leichten Kampfhubschrauber (LKH) instand. Die in Taufkirchen angesiedelte Defence-Sparte des Unternehmens setzte im Jahr 2025 13,4 Milliarden Euro um. © IMAGO/Sven Eckelkamp (www.imago-images.de)

Die Rüstungsindustrie boomt wegen der geopolitisch angespannten Weltlage. Einer der Profiteure ist das vor allem für seine Flugzeuge bekannte Unternehmen Airbus. Die Verteidigungssparte, die ihren Sitz in Taufkirchen hat, setzte im Jahr 2025 13,4 Milliarden Euro und damit elf Prozent mehr als noch 2024 um. Damit machte sie knapp ein Fünftel des Gesamtumsatzes in Höhe von 73,4 Milliarden Euro aus.

Das Unternehmen steht also trotz ständiger Probleme mit seinen Lieferketten gut da und auch in Zukunft mangelt es nicht an Aufträgen: Über 8700 Bestellungen stehen bereits in den Büchern. Aber sind auch die Zahlen auf den Gehaltsabrechnungen der Mitarbeiter so beeindruckend? Die AZ hat es sich angesehen.

Airbus gibt 56,7 Millionen Euro für Konzernleitung aus

An der Spitze des Airbus-Konzerns steht seit 2019 der Franzose Guillaume Faury, der Nachfolger des deutschen Managers Thomas Enders. Faurys Basisgehalt beträgt laut Bericht des "Board of Directors" 2025 1,56 Millionen Euro – eine Steigerung von fünf Prozent im Vergleich zu 2024.

Aufgrund der Erfüllung von für das Unternehmen und für den CEO gesteckten Zielen bekam er zudem rund 2,9 Millionen Euro. Für die Erfüllung von Langzeitzielen erhielt er Aktien im Wert von etwa 2,3 Millionen Euro. Und dann wären da noch die zukünftigen Rentenansprüche des CEOs, für die Airbus etwa eine Million Euro aufwendete.

Guillaume Faury, Vorstandsvorsitzender Airbus, sitzt im Cockpit eines A321neo in einer Endmontagehalle bei Airbus. Er ist seit 2019 der Nachfolger des deutschen Managers Thomas Enders.
Guillaume Faury, Vorstandsvorsitzender Airbus, sitzt im Cockpit eines A321neo in einer Endmontagehalle bei Airbus. Er ist seit 2019 der Nachfolger des deutschen Managers Thomas Enders. © Georg Wendt (dpa)

Insgesamt gab Airbus laut seiner "Financial Statements" für seine Konzernleitung und seine nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder 56,7 Millionen Euro aus, wozu auch die Kosten für Faury zählen. Demnach erhielt der Rest der Konzernleitung Gehalt und Boni in Höhe von rund 14,4 Millionen Euro sowie Aktien im Wert von etwa 11,7 Millionen Euro. Für die Rente der übrigen Konzernleitung wendete Airbus über vier Millionen Euro auf.

Zwei Formen von betrieblicher Altersvorsorge für Mitarbeiter

Für seine insgesamt rund 105.000 Mitarbeiter gab der Konzern rund 18,4 Milliarden Euro aus, pro Kopf sind das knapp 175.000 Euro, in die jedoch unter anderem die Lohnnebenkosten des Arbeitgebers miteinfließen – und je nach Land natürlich unterschiedlich ausfallen.

Trotzdem zeigt sich daran: Die Mitarbeiter von Airbus verdienen im Vergleich zum deutschen Gesamtdurchschnitt und auch innerhalb der Branche überdurchschnittlich. Das bestätigen auch die Gehaltsdaten des Online-Portals Kununu, auf dem Beschäftigte ihren Verdienst angeben können und sich so Durchschnittswerte für einzelne Berufe in Unternehmen und in ganz Deutschland ergeben (siehe Tabelle).

Zu den Vorteilen für Mitarbeiter gehört etwa eine betriebliche Altersvorsorge. Die untergliedert sich in den arbeitgeberfinanzierten Teil, bei dem Airbus einen Prozentsatz des Bruttoentgelts in den "Airbus Pension Plan" einzahlt. Und in einen persönlichen Teil, bei dem Beschäftigte selbst entscheiden können, wie viel sie monatlich von ihrem Bruttogehalt in den "P³-Personal Pension Plan" stecken.

Ein Airbus A380 der Lufthansa steht vor der Wartungshalle des Münchner Flughafens.
Ein Airbus A380 der Lufthansa steht vor der Wartungshalle des Münchner Flughafens. © Malin Wunderlich (dpa)

Des Weiteren zahlt Airbus den Mitarbeitern eine jährliche Erfolgsbeteiligung, Fahrkostenzuschüsse und sie können vergünstigt Aktien des Unternehmens kaufen.

Das Urlaubsentgelt beträgt laut IG-Metall-Tarifvertrag 50 Prozent pro Urlaubstag, bei 30 Tagen sind das etwa 70 Prozent eines Monatseinkommens. Das Weihnachtsgeld entspricht je nach Länge der Betriebszugehörigkeit zwischen 25 und 55 Prozent des Monatsentgelts. Und es gibt das Tarifliche Zusatzentgelt: Im Februar erhalten Beschäftigte 26,5 Prozent vom Eckentgelt des jeweiligen Tarifgebiets (wie etwa Bayern). Im Juli bekommen sie 27,5 Prozent des individuellen durchschnittlichen Monatsentgelts.

Jahresgehälter in der Produktion: 

Berufsbezeichnung Jahresgehalt in Euro Durchschnitt in Deutschland (DiD) in Euro
Fluggerätemechaniker 59.200 51.300
Mechaniker 54.200 40.800
Logistiker 43.600 36.300

Jahresgehälter in der Entwicklung: 

Berufsbezeichnung Jahresgehalt in Euro Durchschnitt in Deutschland (DiD) in Euro
Softwarearchitekt 106.400 85.700
Entwicklungsingenieur 86.900 68.600
Ingenieur 85.900 68.400
Wirtschaftsingenieur 85.300 65.600
Systemingenieur 80.700 62.600
Produktionsingenieur 77.700 57.500
Elektroingenieur 77.600 66.000
Softwareentwickler 75.800 60.700
Luft- und Raumfahrtingenieur 74.100 66.800

Jahresgehälter in der Leitung und Koordination: 

Berufsbezeichnung Jahresgehalt in Euro Durchschnitt in Deutschland (DiD) in Euro
Manager 120.400 79.900
Program Manager 114.100 85.100
Abteilungsleiter 113.200 72.600
Teamleiter 105.500 64.300
HR-Manager 78.500 56.200
Controller 78.000 59.600
Supply Chain Manager 76.500 59.300
Qualitätsmanager 74.700 53.700
Einkäufer 74.600 51.400

 

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