Dieser Münchner Rüstungskonzern zahlt Top-Gehälter

Der deutsche Ableger des Rüstungskonzerns hat seinen Hauptsitz in München profitiert von der geopolitisch angespannten Lage: Aufträge und Umsätze steigen stark. Verdienen die Mitarbeiter passend dazu auch Bomben-Gehälter?

Mitarbeiter von KNDS arbeiten auf der Produktionsfertigungsstraße für das 8x8-Radfahrzeug "Boxer". Angaben der Online-Plattform Kununu zufolge sind die Verdienste höher als im bundesweiten Durchschnitt.

Noch vor der Sommerpause des Bundestags soll es soweit sein: Der Rüstungskonzern KNDS geht an die Börse. Die Bundesregierung möchte mit 40 Prozent der Unternehmensanteile einsteigen, Frankreich möchte seine Anteile auf ebenso 40 Prozent reduzieren. Die Waffenschmiede, die ihren deutschen Hauptsitz in München hat, stellt unter anderem Panzer, Artillerie und Munition her – ein Geschäft, das aufgrund der weltweiten geopolitischen Konflikte floriert.

Der Umsatz schießt in die Höhe: Im Jahr 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 3,8 Milliarden Euro, im vergangenen waren es bereits 4,4 Milliarden Euro mit Aufträgen in Rekordhöhe von 13,5 Milliarden Euro. Fährt der Panzerhersteller auch bei den Gehältern der rund 11.000 Mitarbeiter hohe Geschütze auf? Die AZ hat es sich für ihren neuen Serien-Teil angesehen.

Die Top-Verdiener sind unternehmenstypisch die Chefs, so auch sicher der Vorstand rund um CEO Jean-Paul Alary. Doch deren Gehälter sind nicht öffentlich – die muss die derzeit noch private Holding erst in Folge des Börsengangs in ihren Vergütungsberichten offenlegen.

KNDS-Mitarbeiter verdienen mehr als der Bundesschnitt

Auch bei den Gehältern der Mitarbeiter hält der Panzerhersteller dicht. Auf der Online-Plattform Kununu finden sich hingegen Daten – dort können Mitarbeiter freiwillig Angaben zu ihren Gehältern machen, woraus sich ein Durchschnittswert für verschiedene Berufe ergibt, die mit den deutschen Durchschnittswerten verglichen werden können.

Der Rüstungskonzern KNDS baut den Kampfpanzer vom Typ Leopard 2. © Swen Pförtner (dpa)

Ein Entwicklungsingenieur verdient demnach im Schnitt 78.500 Euro – rund 10.000 Euro mehr als im bundesweiten Vergleich. Ähnlich verhält es sich auch bei anderen Berufen (siehe Tabelle). Inwiefern diese Werte den tatsächlichen Verdiensten bei KNDS entsprechen, kommentierte das Unternehmen auf Nachfrage der AZ nicht.

Hohe Boni durch Tarifvertrag mit IG Metall

Abseits der hohen Gehälter bietet das Unternehmen auch einige finanzielle Vorteile. Etwa die des Tarifvertrags mit der IG Metall: Mitarbeiter erhalten ein Weihnachtsgeld zwischen 25 bis 55 Prozent des Monatsverdienstes (abhängig von der Betriebszugehörigkeit) sowie ein Urlaubsgeld, das rund 70 Prozent eines Monatseinkommens entspricht.

Beschäftigte erhalten zudem 27,5 Prozent des individuellen durchschnittlichen Monatsentgelts (T-Zug A), 26,5 Prozent vom Eckentgelt des jeweiligen Tarifgebiets (T-Zug B) und 18,4 Prozent des individuellen Monatsentgelts (T-Geld). Und dann wäre da noch das leistungsabhängige Entgelt, das über das ganze Unternehmen verteilt im Schnitt bei mindestens 14 Prozent liegen muss.

Für Nacht- und Mehrarbeit gibt es 25 Prozent oben drauf, bei Sonntagsarbeit und an arbeitsfreien Tagen 50 Prozent. Die altersvorsorgewirksame Leistung – also vom Arbeitgeber gezahlte Beiträge für die betriebliche oder private Altersvorsorge – beläuft sich pro Jahr auf 319 Euro. Neben den tariflichen Vorteilen gewährt KNDS zudem einen Zuschuss für Kita, Deutschlandticket sowie eine Außendienstzulage. Über die jeweilige Höhe äußert sich das Unternehmen auf AZ-Nachfrage nicht.

Gehälter bei KNDS

Die Angaben basieren auf Daten der Online-Plattform Kununu, auf der Mitarbeiter freiwillig ihre Gehälter veröffentlichen können. Es handelt sich nicht um offizielle Werte von KNDS.