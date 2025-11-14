AZ-Plus
Bayerns Grüne übergeben 400 Seiten mit AfD-Zitaten an Innenminister

Die Grünen in Bayern fordern ein AfD-Verbotsverfahren – und untermauern das mit AfD-Zitaten aus dem Landtag. Nun hat der Innenminister sie bekommen - als dickes Buch gefasst. Was steht drin?
Muss die AfD wegen verfassungsfeindlicher Bestrebungen verboten werden? Die Grünen im bayerischen Landtag setzen sich mit einer Untersuchung für ein Verfahren ein. (Archivbild)
Muss die AfD wegen verfassungsfeindlicher Bestrebungen verboten werden? Die Grünen im bayerischen Landtag setzen sich mit einer Untersuchung für ein Verfahren ein. (Archivbild) © Sina Schuldt/dpa
München

Die Grünen im Landtag haben ihre bereits angekündigte Auswertung von AfD-Landtagsreden an Innenminister Joachim Herrmann übergeben. In dem 400-seitigen Buch, das die Abgeordneten Toni Schuberl und Cemal Bozoğlu dem CSU-Politiker nun überreichten, sind 250 Zitate von AfD-Abgeordneten enthalten, die nach Ansicht der Grünen-Fraktion die rechtsextreme Einstellung der AfD-Fraktion belegen.

Aus der Zusammenstellung ergebe sich ein Weltbild, das von Verschwörungserzählungen und Rassismus geprägt sei, erläuterte die Fraktion. Bayerns Grüne untermauern mit der Sammlung ihre Forderung nach einem Verbotsverfahren gegen die AfD.

"Das sollte jeder wissen"

"Aus Respekt vor dem freien Mandat der Abgeordneten wertet der Verfassungsschutz die Plenarreden nicht aus", erläuterte Schubert. "Die Reden der AfD sind aber dermaßen radikal, dass sie unerlässlich sind, wenn man sich einen Eindruck von dieser Partei machen möchte."

Bozoğlu sagte, regelmäßig würden etwa Bürger mit Migrationshintergrund als "sogenannte Deutsche" bezeichnet und behauptet, es fände ein "Volksaustausch" statt. "Das beweist die von Rassismus durchtränkte Ideologie der AfD." Die freien Medien würden als "Systempresse" verunglimpft, alle anderen Parteien als "Kartellparteien" - "so als ob wir in einer Diktatur leben würden", sagte Bozoğlu. "Das sind Aussagen, die wir sonst nur von Neonazis kennen. Seit 2018 fallen solche Sätze auch im Bayerischen Landtag. Das sollte jeder wissen."

21.880 Seiten Plenarprotokolle untersucht

Auf Basis von 21.880 Seiten Plenarprotokollen und weiteren Quellen haben die Landtags-Grünen die 400 Seiten starke Analyse von Zitaten von AfD-Fraktionsmitgliedern aus den Jahren 2018 bis 2023 zusammengestellt. Die Zitate wurden demnach anhand der Extremismuskriterien des Verfassungsschutzes und der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts für ein Parteiverbot untersucht.

Aus Sicht der Grünen belegen die Äußerungen, dass die AfD-Fraktion ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild vertritt. Es zeige sich immer wieder eine Verletzung der Menschenwürde, die Verfolgung antidemokratischer Ziele und die Aushöhlung der Grundrechte.

Verbotsverfahren hat hohe rechtliche Hürden

Über ein Parteiverbot kann nur das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Es gibt hohe rechtliche Hürden. Einen entsprechenden Antrag können entweder der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung stellen. Nach Ansicht der Grünen im bayerischen Landtag brauche es nun eine Bund-Länder-Kommission, um die vorliegenden Beweise zu bündeln und das Verbotsverfahren vorzubereiten.

Lädt
8 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Bongo vor 21 Minuten / Bewertung:

    Die Grünen fordern ein AfD-Verbot. Sie sollten sich lieber Gedanken machen, welche Schuld sie am Aufstieg der AfD haben. Nicht umsonst hat sich während der Ampel die Zustimmung zur AfD verdoppelt!

  • JENZZ vor 21 Minuten / Bewertung:

    Da haben die Grünen Material zusammengestellt, wo man eigentlich erwarten müsste, dass diese Arbeit von der Landtagsverwaltung geleistet wird. Auch alle anderen Parteien sind stets aufgefordert, sich entsprechend zu engagieren. Ein gut vorbereitetes Verbotsverfahren dürfte gute Chancen haben. Denn auf die Auflösung der AfD oder gar umfangreiche Selbstanzeigen darf man wohl leider nicht so schnell hoffen. Gut ist jedenfalls, dass man sich nicht mit Inhalten in Bezug auf diese Gruppierung beschäftigen muss.

  • OnkelHotte vor 27 Minuten / Bewertung:

    Sprücheklopfer 2.0
    Wie das Land von RotGrün an SchwarzRot übergeben worden ist, wissen wir zu Gute.
    Wie es aktuell läuft, dank der SPD erfahren wir wöchentlich ..
    Reale Politik für die Mehrheit ist das nicht

