Zwei Monate WM-Unterbrechung: So plant der TSV 1860 für die Mega-Winterpause

Aufgrund der Weltmeisterschaft in Katar wird die 3. Liga im Winter für zwei Monate pausieren. Wie die Löwen die lange Unterbrechung verbringen, steht noch nicht fest. Geplant ist neben "ein, zwei Testspielen gegen Top-Mannschaften" womöglich auch ein Trip nach Mallorca.

Michael Köllner will mit seinen Löwen im Winter in wärmere Gefilde fliegen.

München - Wohl kaum ein sportliches Großereignis hat je für derart große Diskussionen gesorgt wie die Weltmeisterschaft in Katar in diesem Winter. Abgesehen von der äußerst kritischen Menschenrechtslage vor Ort und der sehr schlechten Bedingungen für die Arbeiter, von denen laut Amnesty International schon jetzt mehr als 6.000 beim Bau der zwölf hochmodernen Stadien zu Tode gekommen sind, stößt vielen Fans auch der Zeitpunkt des Turniers sauer auf.

Aufgrund der extremen Temperaturen – im Sommer werden vor Ort regelmäßig bis zu 50 Grad im Schatten erreicht – ist das Turnier nämlich in den mit rund 25 Grad deutlich angenehmeren Winter verlegt worden und findet zwischen dem 21. November und dem 18. Dezember statt. Während die Spieler bei strahlendem Sonnenschein für den WM-Triumph kämpfen, wird die Vielzahl der Fans daheim bleiben und das Ganze mit Glühwein in der Hand am Christkindlmarkt verfolgen. Wenn überhaupt...

3. Liga: Mega-Winterpause zwischen November und Januar

Auch auf die Klubwettbewerbe hat die WM in Katar aufgrund des außergewöhnlichen Zeitpunkts Auswirkungen. Sie müssen während des Turniers für mehrere Wochen pausieren, so auch die 3. Liga. Der Rahmenterminkalender sieht nach dem 17. Spieltag eine Unterbrechung vom 14. November bis zum 13. Januar vor. Die Winterpause wird in der kommenden Saison also ganze zwei Monate dauern!

Stellt sich die Frage: Was machen Trainer und Spieler während der langen Pause, wenn sie selbst nicht am Turnier teilnehmen?

In der Winterpause: 1860 will "gegen ein, zwei Topmannschaften spielen"

Auch der TSV 1860 beschäftigt sich bereits mit dem Thema. Wie genau die Löwen die zweimonatige Unterbrechung verbringen, steht bislang noch nicht fest. Ein paar Überlegungen gibt es aber schon.

"Wir werden sicherlich Testspiele absolvieren, um in der Region Fannähe zu zeigen" meinte Trainer Michael Köllner am Montag: "Ich habe schon vor, gegen ein, zwei Topmannschaften zu spielen."

Wie schon in den vergangenen Jahren könnte es die Löwen im Winter auch dieses Mal in den Süden ziehen, womöglich wird ein Testspiel beim spanischen Erstligisten RCD Mallorca ausgetragen. "So, wie es aussieht, spielen wir das letzte Vorbereitungsspiel im Sommer gegen Mallorca in Wörl. Dann könnten wir in Mallorca das Rückspiel haben. Dort haben wir ja auch einen Fanklub", scherzte der Löwen-Coach.

TSV 1860 will im Januar wieder ins Trainingslager – Ort noch offen

"Das wäre eine Idee, denn die Flüge sind im Winter günstig zu kriegen. Wir wollen Anfang Januar auch wieder ins Trainingslager, aber der Ort ist noch offen." In der Vergangenheit schlug Sechzig sein Camp bereits im spanischen Oliva Nova rund 50 Kilometer südlich der Großstadt Valencia auf. Dort klettert das Thermometer im Winter übrigens auch auf ganz angenehme 16, 17 Grad.

Also zumindest ein bisserl Katar-Feeling fürs Löwen-Rudel. Und das ganz ohne Diskussionen um Menschenrechtsverletzungen und Tausenden Arbeitern, die sich für Fußballstadien zu Tode schuften...